На Камчатке начали проверку после жесткой посадки вертолета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл — РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала поверку по факту жесткой посадки вертолета, летевшего в Долину гейзеров, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее об инциденте в Кроноцком заповеднике сообщила пресс-служба особо охраняемой территории. Там рассказали, что в понедельник утром по местному времени вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На его борту был технический груз и сопровождающие его люди. В результате происшествия никто не пострадал.
"Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта создана комиссия по расследованию авиационного инцидента. В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на борту вертолета было 7 человек. В результате инцидента машина получила повреждения.
В прокуратуре уточнили, что вертолёт принадлежит авиапредприятию "Ельцовка".