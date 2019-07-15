На Камчатке начали проверку после жесткой посадки вертолета

Ранее об инциденте в Кроноцком заповеднике сообщила пресс-служба особо охраняемой территории. Там рассказали, что в понедельник утром по местному времени вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На его борту был технический груз и сопровождающие его люди. В результате происшествия никто не пострадал.