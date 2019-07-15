Специалисты рассказали, как привести в порядок домашний архив документов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Если в вашем доме накопилось много архивных документов, то сначала их стоит разложить по адресатам, потом в отдельные папки по принадлежности и подписать каждую из них, советуют специалисты Главархива Москвы.
"У вас накопились документы вашего семейного архива, скопившиеся за несколько десятков лет? Во-первых, если у вас собраны не только ваши документы, но также членов вашей семьи и родственников, то разложите их в такой последовательности: сначала ваши документы, затем документы вашего мужа (жены), далее документы детей, отца, матери, далее дедушки и бабушки", - рассказали РИА Новости в Главархиве.
В ведомстве рассказали, что после этого каждую группу документов, принадлежащую тому или иному родственнику, нужно разместить в отдельные папки или конверты. Внутри каждой группы документы следует положить в хронологической последовательности, начиная с самого раннего.
"Положите сначала свидетельство о рождении, затем документы об окончании школы, курсов, средних и высших учебных заведений, аспирантуры и другое. Далее расположите свидетельство о браке, справки о наличии детей, удостоверения и справки с мест работы и другие личные документы", - советуют в архиве.
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Как отмечают специалисты, стоит завести отдельную папку для свидетельств о собственности, так как вид собственности бывает не только индивидуальный, но и совместный, долевой. В таком случае свидетельство о собственности невозможно отнести к документам одного человека. На обложке папки напишите "Документы о собственности".
"В-четвертых, на папках или конвертах с личными документами напишите имя, отчество и фамилию владельца документов. Так будет легко найти нужные документы, не раскрывая папку. Документы следует хранить в развернутом виде во избежание заломов. И в завершении, когда папки будут заполнены документами, составьте перечень папок по порядку по степени родства. Порядковый номер папки также вынесите на обложку и положите папки в горизонтальном положении соответственно порядковому номеру в ящик шкафа, комода или письменного стола", - добавляют в ведомстве.
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