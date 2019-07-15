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РИА Новости

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Вчера, 03:06
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПост по окраске автомобилей. Архивное фото
Пост по окраске автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Пост по окраске автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
"Сегодня вся автомобильная отрасль мира стоит на пороге технической революции. Все меняется. Материалы меняются. Вместо металлов и пластмасс приходят всякие карбоны, поликарбонаты, композитные материалы. Дальше окраска будет уходить, будет, скорее всего, уходить и штамповка, и металлургия, будет появляться что-то типа печатания 3D, может быть, какие-то другие технологии. Они не так далеко, это период примерно пяти - семи лет", - отметил собеседник агентства.
По его словам, если государство считает нужным увеличить поддержку каких-либо предприятий автопрома, имея свои приоритеты, - надо сформировать специальные фонды, либо за счет средств от налогов с прямого импорта, либо за счет транспортного налога, либо акцизов.
"Возьмите эти деньги, сформируйте новые мощности по новым материалам, компонентам, технологиям, и дайте нам возможность прорваться на новый уровень производства, а не копировать Запад", - продолжил он.
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