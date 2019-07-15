Пассажиры рейса Utair Cargo прилетели в Сургут после инцидента с Як-42

САРАТОВ, 15 июл – РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании Utair Cargo Саратов - Сургут, вылет которых задерживался из-за инцидента с самолетом Як-42 в аэропорту Саратова, с задержкой почти в пять часов прибыли на резервном борте в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Сургута.
Ранее в аэропорту Саратова сообщили, что Як-42 компании Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр") рейса Сургут - Саратов в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. По словам представителя экстренных служб региона, самолет не поврежден. Аэропорт Саратова на несколько часов приостанавливал работу. Пассажиры обратного рейса Саратов - Сургут, которым предстояло улететь на этом Як-42, ожидали резервный борт.
"Рейс ПП9723, авиакомпания - TUM (Utair Cargo), статус - прибыл, время (прибытия) по факту - 3.58 (1.58 мск)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по расписанию рейс должен быть прибыть в 23.10 (21.10 мск) в воскресенье.