На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет, летевший в Долину гейзеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл - РИА Новости. Вертолет, летевший в Долину гейзеров на Камчатке, совершил жесткую посадку, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Сегодня в 10.04 утра (01.04 мск) вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На его борту был технический груз и люди, его сопровождающие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.