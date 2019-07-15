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РИА Новости

Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе

Вчера, 02:08
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© NASA / Jeff WilliamsПолная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
© NASA / Jeff Williams
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью CBS рассказал, почему США приостановили лунную космическую программу.
По его словам, это связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование.
Он добавил, что, если бы не это, американцы уже были бы не только на Луне, но и на Марсе.
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и начале 2000-х годов НАСА пыталось вернуться на Луну и высадиться на Красной планете, однако обе программы потребовали слишком длительной подготовки и серьезных затрат.
Он также отметил, что по той же причине может не состояться высадка на Марс, намеченная на 2024 год.
Недавно администрация Дональда Трампа поставила задачу ускорить реализацию лунной программы и отправить человека на спутник Земли в ближайшие пять лет вместо 2028 года.
Обновленная концепция получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны. Согласно мифам, Артемида также была сестрой Аполлона. Его имя носила предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
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Популярные комментарии
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15 июля, 02:53
Дима Ф
1859005217
Это он наверное перессказывает сценарий какого то фильма,на который тоже наверное нет бабла,только нужно это указать ,что это будущий фильм,иначе кто поверит в реальность высадки на Марс,за Луну молчу,итак давно ясно что это розыгрыш
15 июля, 02:58
Анна Корн
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