Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью Глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью CBS рассказал, почему США приостановили лунную космическую программу.

По его словам, это связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование.

Он добавил, что, если бы не это, американцы уже были бы не только на Луне, но и на Марсе.

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и начале 2000-х годов НАСА пыталось вернуться на Луну и высадиться на Красной планете, однако обе программы потребовали слишком длительной подготовки и серьезных затрат.

Он также отметил, что по той же причине может не состояться высадка на Марс, намеченная на 2024 год.

Недавно администрация Дональда Трампа поставила задачу ускорить реализацию лунной программы и отправить человека на спутник Земли в ближайшие пять лет вместо 2028 года.