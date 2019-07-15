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2019-07-15T01:35Z
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РИА Новости

В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

01:35
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Ранее со ссылкой на министерство здравоохранения сообщалось, что свыше 1,6 тысячи человек погибли с июля 2018 года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демконго. Примерно 2,4 тысячи человек заразились этим вирусом.
"Пастырь из Южного Киву (провинция на востоке ДРК) прибыл в Гому в это воскресенье… после краткой остановки в Бутембо, где он проповедовал в церкви, в которой регулярно возлагал руки на христиан, в том числе на больных. Первые симптомы (болезни) у него появились 9 июля, когда он еще был в Бутембо", - говорится в заявлении.
До отъезда мужчины в Гому на автобусе его обследовал санитар. По прибытии в город в воскресенье утром священник направился в медицинский центр, чтобы продолжить лечение.
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Там врачи "распознали симптомы Эбола" и тут же оповестили об этом службу экстренного реагирования на факты заболевания, которая доставила больного в специальный центр по лечению от этого вируса. Затем специалисты провели лабораторный тест, который показал, что мужчина был заражен вирусом лихорадки Эбола.
В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие. Там также объяснили, что специалисты смогли быстро установить факт заражения и оперативно изолировали пациента, поэтому "риск распространения заболевания в Гоме остается низким".
Также минздрав заверил, что все пассажиры и водитель автобуса начнут проходить вакцинацию с 15 июля.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.
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