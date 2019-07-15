Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Состояние большинства пассажиров автобуса, опрокинувшегося в Башкирии в воскресенье, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.

"Всего госпитализированы 15 человек. Семь человек – в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находится в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести. Ещё семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице Уфы (больница скорой медицинской помощи). Ребёнок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести", - сказал представитель минздрава.

По его информации, ещё три человека, в том числе ребёнок 2008 года рождения, самостоятельно на попутном транспорте добрались до 22-й больницы Уфы и после осмотра в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное наблюдение.