Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T01:17Z
https://ria.ru/20190715/1556509712.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155650/77/1556507793_324:281:891:600_1036x0_80_0_0_f6fdbd9fec8bee8543679bff5d672bcc.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

01:17
243
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Состояние большинства пассажиров автобуса, опрокинувшегося в Башкирии в воскресенье, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.
"Всего госпитализированы 15 человек. Семь человек – в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находится в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести. Ещё семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице Уфы (больница скорой медицинской помощи). Ребёнок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести", - сказал представитель минздрава.
По его информации, ещё три человека, в том числе ребёнок 2008 года рождения, самостоятельно на попутном транспорте добрались до 22-й больницы Уфы и после осмотра в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное наблюдение.
Остальные 16 человек, которым не потребовалась медицинская помощь, размещены в общежитии в селе Архангельское.
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
16 июня, 17:11
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
001000
Обсудить 0
Республика БашкортостанТатарстанПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
РИА
Новости
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Сериал Воронины
Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
Лента
новостей
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Автобус, попавший в ДТП в Башкирии, вез туристов из Татарстана
Луна. Архивное фото
Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
Владимир Путин во время участия в экологическом проекте Полет надежды
Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
МЧС открыло горячую линию по ДТП с автобусом в Башкирии
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии достигло тринадцати человек
Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела
Задержанные украинские моряки в суде
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Глава НАСА объяснил, почему США не вернулись на Луну
02:03Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
02:03Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского
01:49Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
01:43Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета
01:35В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
01:17Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
01:10Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
00:42Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
00:41Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
00:40Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
00:38Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
00:34Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
00:30BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
00:22Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
00:17Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела
23:57Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
23:51В Башкирии число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 15 человек
23:45СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми
23:30Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Лента новостейМолния