Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова передает издание StarHit.
"Я болен, но продолжаю лечение", — сказал Клюев.
Он добавил, что черпает силы в любимой работе, семье и увлечениях.
Отмечается, что недавно актер перенес операцию, однако болезнь пока не отступила.
13 июля, 06:18Биография Бориса Клюева
В мае режиссер малого театра, в котором работает Клюев, Владимир Бейлис сообщил, что артисту диагностировали рак легких.
Борис Клюев руководит кафедрой актерского мастерства в училище имени Михаила Щепкина. Его выпускниками стали такие популярные актеры, как Елена Великанова, Егор Бероев и Кристина Асмус.
Клюев сыграл более ста ролей в театре и кино. Широкой публике артист известен благодаря съемкам в сериале "Воронины".