Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова передает издание Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова передает издание StarHit

"Я болен, но продолжаю лечение", — сказал Клюев.

Он добавил, что черпает силы в любимой работе, семье и увлечениях.

Отмечается, что недавно актер перенес операцию, однако болезнь пока не отступила.

В мае режиссер малого театра, в котором работает Клюев, Владимир Бейлис сообщил, что артисту диагностировали рак легких.

Борис Клюев руководит кафедрой актерского мастерства в училище имени Михаила Щепкина. Его выпускниками стали такие популярные актеры, как Елена Великанова, Егор Бероев и Кристина Асмус.