В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции стартует в России в понедельник и продлится до 29 февраля, соответствующее постановление правительства вышло в начале июля.

Пилотный проект по маркировке будет проведен в отношении отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока или пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.

В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ".

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили РИА Новости, что в ходе эксперимента цифровой двухмерный код Data Matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

"Работа внутри "пилота" будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и "Честного знака" ЦРПТ. Для этого будет осуществлена интеграция двух систем. "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе", - рассказали в ЦРПТ.

В ходе пилотного проекта цифровой код можно будет просканировать при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине. Система "Честный знак" также интегрирована с кассами в розничном звене и создает систему общественного контроля.

Среди целей эксперимента по маркировке готовой "молочки" - проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.