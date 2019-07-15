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РИА Новости

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

00:48
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках. Архивное фото
Молоко в бутылках. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции стартует в России в понедельник и продлится до 29 февраля, соответствующее постановление правительства вышло в начале июля.
Пилотный проект по маркировке будет проведен в отношении отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока или пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.
В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ".
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили РИА Новости, что в ходе эксперимента цифровой двухмерный код Data Matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.
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"Работа внутри "пилота" будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и "Честного знака" ЦРПТ. Для этого будет осуществлена интеграция двух систем. "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе", - рассказали в ЦРПТ.
В ходе пилотного проекта цифровой код можно будет просканировать при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине. Система "Честный знак" также интегрирована с кассами в розничном звене и создает систему общественного контроля.
Среди целей эксперимента по маркировке готовой "молочки" - проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.
Кроме того, планируется провести анализ целесообразности введения обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. В эксперименте смогут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.
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