Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T00:41Z
https://ria.ru/20190715/1556509522.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/90/1555679021_0:490:2769:2048_1036x0_80_0_0_1bbd7d18eb476b6a6d8a7770c32d6b83.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

00:41
299
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения К. Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан", - заявила Москалькова, слова которой опубликованы на сайте омбудсмена.
Она призвала все "конструктивные силы гражданского общества" выступить против провокаций в отношении Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
11 июля, 17:53
Вышинский хочет справедливого суда, а не помилования, заявил Венедиктов
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
4 июля, 10:05
Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
210041
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми
Президент Украины Владимир Зеленский
Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
Покупатель в продуктовом магазине
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
Лента
новостей
Ракетный комплекс Искандер-М
Столтенберг рассказал о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
Сериал Воронины
Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
Владимир Путин во время участия в экологическом проекте Полет надежды
Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского
Задержанные украинские моряки в суде
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
Луна. Архивное фото
Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Глава НАСА объяснил, почему США не вернулись на Луну
02:03Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
02:03Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского
01:49Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
01:43Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета
01:35В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
01:17Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
01:10Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
00:42Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
00:41Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
00:40Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
00:38Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
00:34Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
00:30BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
00:22Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
00:17Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела
23:57Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
23:51В Башкирии число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 15 человек
23:45СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми
23:30Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Лента новостейМолния