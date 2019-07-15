Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения К. Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан", - заявила Москалькова, слова которой опубликованы на сайте омбудсмена.

Она призвала все "конструктивные силы гражданского общества" выступить против провокаций в отношении Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.