Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.

По его словам, в случае задержки строительства российского проекта Европа будет вынуждена компенсировать нехватку газа за счет СПГ из США.

"Если Сев.поток-2 не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта", - написал Пушков в своем Twitter.

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.