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РИА Новости

Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"

00:42
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtУкладка труб газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Швеции
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
По его словам, в случае задержки строительства российского проекта Европа будет вынуждена компенсировать нехватку газа за счет СПГ из США.
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"Если Сев.поток-2 не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта", - написал Пушков в своем Twitter.

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
Среди европейских государств "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. По предварительным оценкам киевских властей, запуск "Северного потока — 2" приведет к ежегодным потерям в размере трех процентов ВВП Украины.
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Алексей ПушковЕвропаСШАВ миреЭкономика
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