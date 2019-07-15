Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запланированный на утро запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2", говорится в сообщении ведомства.

"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", - написала организация в Twitter

Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота", куда наблюдать за долгожданным пуском прибыл даже президент Индии.

С тех пор как несколько недель назад ISRO наконец объявила дату и время запуска своей лунной миссии - 02.51 утра (00.21 мск) 15 июля - за подготовкой к этому событию пристально следила вся страна. Ожидается, что за несколько недель космический аппарат преодолеет расстояние до Луны, после чего совершит посадку в районе её Южного полюса. Таким образом, в случае успеха Индия станет четвёртой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на её поверхность ударный зонд.

"Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементарного состава её поверхности.

Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.