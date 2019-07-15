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РИА Новости

Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"

00:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна. Архивное фото
Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запланированный на утро запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2", говорится в сообщении ведомства.
"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", - написала организация в Twitter.
Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота", куда наблюдать за долгожданным пуском прибыл даже президент Индии.
С тех пор как несколько недель назад ISRO наконец объявила дату и время запуска своей лунной миссии - 02.51 утра (00.21 мск) 15 июля - за подготовкой к этому событию пристально следила вся страна. Ожидается, что за несколько недель космический аппарат преодолеет расстояние до Луны, после чего совершит посадку в районе её Южного полюса. Таким образом, в случае успеха Индия станет четвёртой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.
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"Шансы были". Эксперт оценил причины провала советской лунной программыАмериканский журнал назвал причины провала советской лунной программы. В эфире радио Sputnik, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал публикацию, отметив, что не со всеми выводами можно согласиться.
Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на её поверхность ударный зонд.
"Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементарного состава её поверхности.
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
Индия начала развивать собственную космическую программу с 1947 года, вскоре после обретения страной независимости. Координация различных фирм и ведомств в рамках космической программы, а также работы по созданию космической техники возложены на ISRO.
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