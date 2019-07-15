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РИА Новости

Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал

00:40
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов – всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 миллиона долларов) стал самым крупным - 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе - 28%", - отмечают авторы исследования.
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На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала, но самый многочисленный, - сегмент с состоянием до 250 тысяч долларов (39%). Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81%, в среднем по региону Восточной Европы - 74%, в мире – 59%.
В мировом масштабе количество долларовых миллионеров увеличилось на 2,1%, до 22,1 миллиона человек в 2018 году. На их долю сегодня приходится половина всех личных финансовых активов в мире. Наибольшая концентрация миллионеров по-прежнему наблюдается в Северной Америке.
Однако в следующие пять лет, с 2018 по 2023 годы, наиболее быстрый рост числа миллионеров ожидается в Азии (за исключением Японии) — на 10,1%, Африке — на 9,8%, и Латинской Америке — на 9,1%. Общее число миллионеров во всем мире должно достичь к 2023 году 27,6 миллиона человек.
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00:34Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
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