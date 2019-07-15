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РИА Новости
Культура

Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате

00:22
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© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский фильм Джона Уоттса "Человек-паук. Вдали от дома" вторую неделю подряд возглавил российский прокат в выходные, его сборы составили 228 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Общие сборы фильма за две неделе составили более миллиарда рублей.
В новом фильме Человек-паук Питер Паркер вместе с друзьями уезжает на летние каникулы в Европу, где его разыскивает агент Ник Фьюри для борьбы с Элементалами – существами, которые обладают огромной мощью. С помощью других супергероев Человек-паук вступает с ними с битву, о разрушительных последствиях которой даже не догадывается.
На втором месте - боевик Люка Бессона "Анна" с Сашей Лусс в главной роли, сборы фильма в первый уикенд составили 100 миллионов долларов.
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Анимационный фильм Джоша Кули "История игрушек-4" со сборами 30,5 миллиона рублей занял третье место (общие сборы за четыре недели - 497,8 миллиона рублей).
Новинка проката - американский боевик Майкла Дауса "Али, рули!". Фильм расположился на четвертой строчке, в первые выходные картина заработала 29,5 миллиона долларов.
Замыкает пятерку лидеров американский хоррор Гари Добермана "Проклятие Аннабель-3" со сборами 20,5 миллиона рублей за уик-энд (общие сборы за 3 недели - 328,4 миллиона рублей).
Кадр из фильма Человек-паук
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