Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате

В новом фильме Человек-паук Питер Паркер вместе с друзьями уезжает на летние каникулы в Европу, где его разыскивает агент Ник Фьюри для борьбы с Элементалами – существами, которые обладают огромной мощью. С помощью других супергероев Человек-паук вступает с ними с битву, о разрушительных последствиях которой даже не догадывается.