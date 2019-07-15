Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T00:30Z
https://ria.ru/20190715/1556509306.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155093/19/1550931962_0:63:1500:907_1036x0_80_0_0_b7606066680821960202e1760f418c60.jpg
РИА Новости

BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом

00:30
223
© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и доллары США. Архивное фото
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За последние пять лет объем средств россиян, хранящихся на зарубежных счетах, практически не менялся в процентном соотношении и составлял в 2018 году 27,2% (против 26,8% в 2013 году), при этом ожидается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится (до 26,7%) и окажется чуть ниже уровня 2013 года", - отмечают авторы исследования.
"В целом объем трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объем капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 году достиг отметки 0,36 триллиона долларов", - подсчитали в BCG. Эта доля выше, чем в среднем по региону Восточной Европы (17,5%) и миру (4,2%).
Россияне в основном держат свои сбережения в валюте и на депозитах - 62% средств хранятся именно в этой форме, тогда как средний по миру показатель составляет 28%. При этом в рынок акций россияне верят меньше других - 24% против 31% в среднем по миру и 45% в Северной Америке. Доля облигаций в структуре капитала пока и вовсе составляет лишь 3%, однако среднегодовой прирост данного сегмента с 2013 года был равен 33% и в ближайшие годы ожидается на уровне 15%.
Бизнесмен Олег Дерипаска
12 июля, 08:00
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
"В настоящий момент в российском сегменте частных банковских счетов (private banking) наиболее распространены простые продукты, такие как депозиты или золотые монеты, акции, облигации. Однако банки уже стремятся к тому, чтобы предоставлять комплексный пакет услуг на уровне лучших мировых или швейцарских практик, когда для формирования портфолио отдельного клиента рассматривается вся инвестиционная вселенная возможностей с более сложными продуктами", - отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.
"Усиление офшорного регулирования для граждан России повлекло за собой еще один тренд: российские банки начинают предлагать интегрированное, взаимосвязанное банковское обслуживание в офшорной зоне и вне ее посредством умных партнерств", - добавляет он.
Вид на город Лимасол на Кипре. Архивное фото
6 июня, 03:36
"Русскому бизнесу" на Кипре стало тяжелее
202157
Обсудить 0
Boston Consulting GroupРоссияЭкономика
Рекомендуем
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
РИА
Новости
Луна. Архивное фото
Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
Покупатель в продуктовом магазине
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
Ракетный комплекс Искандер-М
Столтенберг рассказал о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему США не вернулись на Луну
Суданские военнослужащие на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета
Владимир Путин во время участия в экологическом проекте Полет надежды
Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Сериал Воронины
Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Глава НАСА объяснил, почему США не вернулись на Луну
02:03Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
02:03Пресс-секретарь генпрокурора Украины пояснила, зачем удерживают Вышинского
01:49Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
01:43Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета
01:35В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
01:17Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
01:10Актер из "Ворониных" рассказал о борьбе с раком
00:42Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
00:41Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
00:40Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
00:38Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
00:34Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии "Чандраян-2"
00:30BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
00:22Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
00:17Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела
23:57Погибший в Подмосковье летчик обучал Путина для полетов со стерхами
23:51В Башкирии число пострадавших в ДТП с автобусом достигло 15 человек
23:45СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми
23:30Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Лента новостейМолния