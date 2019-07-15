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РИА Новости

"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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В пятницу утром (по московскому времени) стало известно, что Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
На момент написания текста официальные комментарии последовали со стороны Москвы и Анкары и свелись к акцентированию запланированной обыденности события: как договорились, так и действуем.
Что касается реакции других заинтересованных сторон, в первую очередь Вашингтона и НАТО, то ее до сих пор нет. Пентагон пообещал обнародовать специальное заявление, но сделано этого не было. Тогда же, в пятницу, американские военные анонсировали брифинг по теме, но его дважды откладывали и в итоге вовсе отменили.
Если вас когда-нибудь интересовало, как выглядит шок целой государственной системы, не способной выдать даже минимальную формально-протокольную реакцию типа выражения глубокого разочарования и безоговорочного неодобрения, то вот это оно.
Англоязычные СМИ по обе стороны океана также как будто вообще не заметили случившегося. Разве что Bloomberg вынесло на первую полосу материал о санкциях, которые планирует ввести Белый дом против Анкары в связи с поставками "Триумфов". Пока же из сколько-нибудь реальных последствий можно назвать только понижение долгосрочного рейтинга Турции рейтинговым агентством Fitch с уровня "BB" до "BB-" с негативным прогнозом.
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Причем, если верить источникам Bloomberg, даже в понедельник официальной реакции Вашингтона может не быть — из-за крайне неудачного для американцев момента. Дело в том, что сегодня — третья годовщина попытки военного переворота в Турции, и, как деликатно сформулировало агентство в своей публикации, администрация Трампа хочет "избежать дальнейшего усиления спекуляций, что Соединенные Штаты несут ответственность за восстание, как утверждают лояльные Эрдогану силы".
Надо полагать, что данное обстоятельство будет не раз поминаться как еще один пример беспредельного коварства Кремля, который и тут нашел способ дополнительно унизить Штаты, специально выбрав такую дату начала поставок С-400.
Растерянное игнорирование темы "англосаксами" оказалось компенсировано оживленной реакцией на нее немцев. В германских СМИ фигурируют такие характеристики, как "точка невозврата" и "крупнейшая геостратегическая потеря" — о влиянии произошедшего на отношения Анкары с США и о возможном выходе Турции из НАТО, а также "триумф" и "огромная победа" — об итогах для России и лично Владимира Путина.
Мнение немецких экспертов и журналистов объясняет глубину ступора, в котором оказались Штаты в связи с доведением сделки по С-400 до стадии поставок.
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Любые предупреждения, угрозы и даже воплощенные в жизнь меры по наказанию за "неправильные" действия имеют силу ровно до того момента, пока объект приложения соответствующих усилий не принимает сознательное решение: да наплевать.
Пять лет назад Россия оказалась втянута в открытое и жесткое противостояние с Западом, который был абсолютно уверен в своей победе. Тогдашние поступки Кремля многочисленными русистами объяснялись глупыми иллюзиями российского руководства и его непониманием всего масштаба неизбежных последствий, которые гарантированно обрекут страну на социально-экономическую, государственно-политическую и даже военную катастрофу.
Более того, те же специалисты, объясняя теперь, почему Россия все-таки выстояла, зачастую ссылаются на везение, ряд удачных (подразумевается, что случайных) шагов государства и особенности национального менталитета (аkа загадочная русская душа). У них прозрачно прослеживается мысль: да, Москве в очередной раз в истории повезло, но если бы Кремль полностью отдавал себе отчет, с чем ему придется столкнуться, он бы ни за что не ввязался — потому что это было чистым безумием.
Данный момент может показаться малозначительным, но на самом деле он принципиален. Как пять лет назад лейтмотивом было "русские — сумасшедшие маргиналы и обречены", так и по сей день в глобальном информационном поле доминирует "русские — сумасшедшие маргиналы, пусть и везучие, повторять за ними — помешательство".
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Причем идущие процессы этому в целом не противоречат. Несмотря на колоссальные перемены последних лет в мире, большая их часть развивается осторожно и постепенно, как бы подразумевая возможность отката на изначальные позиции в любой момент. Это касается и Китая, и Европы, которые все более упорно отстаивают свои интересы в отношениях с США, но на прямую конфронтацию, которая отрезает им пути к отступлению, все-таки не идут. Более того, даже к российской политике данный принцип во многих случаях применим, хотя, казалось бы, наша страна давно уже сожгла за собой все возможные мосты.
Достаточно вспомнить военную операцию в Сирии. Переход от уверенности огромного числа людей, что Россия ввязалась в роковую для себя авантюру, до принятия факта, что Москва выходит победителем из сирийского геополитического узла, занял более двух лет. Да и до сих пор окончательного результата нет, потому что процесс там продолжается и неизвестно еще, насколько затянется. А все потому, что основным принципом российской политики является "есть слона по кусочку".
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В истории с С-400 для Турции также не было никакого форсирования: просто ситуация дошла до точки, когда очередным "кусочком слона" стал тот самый, что придал качественно новое содержание геополитическим раскладам — как региональным, так и глобальным. И Анкара его "съела", тем самым изменив целый пласт мировой политики.
Турки дают понять всему миру, что они и не боятся гнева из-за океана, и не верят, что у США есть возможности нанести по-настоящему существенный урон их стране. А ехидное злорадство немецких СМИ, прикрытое не очень убедительной пленкой формальной озабоченности судьбой трансатлантической солидарности, указывает, что они тоже так думают. Есть подозрение, что именно оттуда американцам стоит ждать следующего открытого вызова.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
7343955815
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С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАНАТОВладимир ПутинТурцияРоссияСШААвторы
Популярные комментарии
Какое изощренное издевательство над англосаксами...
15 июля, 09:04
Клоун на троне
2580007
Это не просто триумф, это начало возражения русского оружия, его востребованности в мире, скоро очереди будут за товарами "сделано в РФ", оружие это первых ход, америкосы также США поднимали торговлей оружием в первую очередь.
15 июля, 10:05
Витя Сирнова
2510004
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