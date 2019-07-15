Полина Гагарина рассказала про любимое блюдо греческой кухни

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Певица Полина Гагарина на своей странице в социальных сетях рассказала о том, что ее любимое греческое блюдо – бифтеки.
Сейчас певица отдыхает в Греции и дает маршрутные рекомендации подписчикам.Так, Полина рассказала, что она отправилась в городок Херсонисос ради настоящей местной кухни. К сожалению певицы, найти аутентичные заведения становится сложнее, так как все вокруг ориентировано на туристический поток и быстрое обслуживание.
Полина Гагарина также призналась, что первым делом, по приезде в Грецию идет в ресторан и заказывает свое любимое греческое блюдо – бифтеки.
"Это котлета большая с пряными травами и самой вкусной картошкой на свете, из детства", - рассказала Полина.