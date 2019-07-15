Полина Гагарина рассказала про любимое блюдо греческой кухни

Сейчас певица отдыхает в Греции и дает маршрутные рекомендации подписчикам.Так, Полина рассказала, что она отправилась в городок Херсонисос ради настоящей местной кухни. К сожалению певицы, найти аутентичные заведения становится сложнее, так как все вокруг ориентировано на туристический поток и быстрое обслуживание.