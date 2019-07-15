Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T08:03Z
https://ria.ru/20190715/1556476801.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152617/68/1526176882_0:127:2500:1533_1036x0_80_0_0_be9f7284de93ef9b24ef928e1c29ec81.jpg
РИА Новости

"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Вчера, 08:00
278436
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Палата представителей конгресса приняла поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом. Как объясняют авторы этой инициативы, нужно "наказать Россию за действия на предыдущих выборах". Насколько серьезны очередные санкции для отечественной экономики — в материале РИА Новости.

Что именно хотят ввести

О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года. Эксперты выделяли два возможных сценария: запрет на уже выпущенные облигации федерального займа и лишь на приобретение новых.
Первый вариант расценивался как наиболее опасный и вместе с тем — наименее вероятный. Полный запрет нанес бы серьезные убытки американским и европейским финансовым компаниям. Влиятельное банкирское лобби в конгрессе всячески противодействовало бы такому законопроекту.
Доллары
3 июля, 08:00
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Однако, по мнению конгрессменов, у Вашингтона все же должен быть инструмент для "наказания России" за вмешательство в выборы. Поэтому предложения об ограничениях на операции с российским ценными бумагами продолжали звучать.
Одобренный нижней палатой парламента вариант можно считать компромиссом между политиками и финансистами: вводится запрет только на новые выпуски ОФЗ. Кроме того, документ впервые предусматривает механизм отмены ограничений, если администрация признает, что Россия не вмешивалась в выборы: президент в любой момент может снять санкции по своему усмотрению без дополнительных консультаций с конгрессом.

По словам одного из авторов поправок, конгрессмена-демократа Брэда Шермана, это "по-настоящему серьезные санкции против российского государства". Но аналитики напоминают: куда жестче был бы запрет на уже выпущенные ОФЗ.

"Принят мягкий вариант, чтобы текущие выпуски не стали распродаваться с огромным дисконтом всеми, у кого они есть. Это никому не выгодно, в том числе и инициаторам санкций", — отмечает Сергей Королев, гендиректор компании "Капитал".
Здание Капитолия в Вашингтоне
12 февраля, 08:00
"Фокус на Россию": конгресс США заготовил новый удар по рублю

Последствия для рубля

Эксперты признают: запрет, безусловно, окажет давление на российский финансовый рынок, но реакция будет краткосрочной. Инвесторы понимают, что фундаментальных причин для паники нет. Платежеспособность экономики не ухудшится, ведь государственные резервы (518 миллиардов долларов) компенсируют весь внешний долг (482 миллиарда).

"Сейчас на руках у иностранцев порядка 30 процентов облигаций федерального займа. Это много, но не критично, если у вас резервов более чем на 500 миллиардов", — полагает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".

Хотя сильного падения рубля, по мнению большинства аналитиков, ждать не приходится, некоторые все же не исключают, что под спекулятивными атаками российская валюта ненадолго может обвалиться и до 100 за доллар. Однако затем последует неизбежный отскок.
Здание Министерства иностранных дел РФ
12 июля, 15:14
В МИД назвали поправку конгресса о санкциях проявлением бессилия
"В случае резкой девальвации российские товары и услуги на мировом рынке сильно подешевеют, спрос на экспорт вырастет, а на импорт упадет, такое искажение платежного баланса приведет к тому, что рубль в итоге укрепится", — объясняет Тимур Нигматуллин, портфельный управляющий компании "Открытие Брокер".

По его мнению, сильного ослабления вообще не будет — с учетом того, что рубль и сейчас несколько перегрет. "Справедливая цена — 64-65 за доллар, а 63-х достигли как раз по причине скупки нерезидентами госдолга. Таким образом, рубль должен вернуться к уровню, соответствующему состоянию платежного баланса", — уверен он.

Аналитики подчеркивают: у России достаточно механизмов для стабилизации валютного курса. Если ситуация обострится, Минфин сделает перерыв в закупках валюты в рамках бюджетного правила, как это уже было в августе прошлого года, — это смягчит негатив от санкций и поддержит рубль. Кроме того, в июле ЦБ, скорее всего, понизит ставку — сразу на 0,5 процентного пункта, чтобы поддержать рост экономики.
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
12 июля, 11:02
Глава AmCham: санкции против российского госдолга ударят по инвесторам США
"С резервом больше 500 миллиардов долларов России не о чем беспокоиться в плане заимствований. С точки зрения финансов в стране все нормально. Бюджетное правило и консервативная финансовая политика как раз и страхуют от санкций в отношении ОФЗ", — говорит Разуваев.
Кстати, вероятность введения санкций против госдолга наблюдатели все равно оценивают как достаточно низкую. "Ограничительные меры рассматриваются уже год в различных конфигурациях, однако ни одно из предложений так и не приняли. Полагаю, новый вариант ждет та же судьба", — отметил Игорь Козак, руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью "ТКБ Инвестмент партнерс".
В том, что санкции вступят в силу, сомневается и глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Проект должна одобрить верхняя палата, а затем он отправится на подпись к президенту. Между тем Трамп сосредоточен на состоянии финансовых рынков и вряд ли решится подписывать закон, который ударит по американским инвесторам.
40012232305495
Обсудить 108
курс рубляоблигации федерального займа (ОФЗ)AmChamСанкции в отношении РоссииКонгресс СШАМинистерство финансов РФМоскваРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
В РФ давно пора запретить расчеты в наличных $ и ограничить размеры хранения $ налом, до разрешенных к вывозу на таможне.
15 июля, 10:05
Анатолий Попов
89412100330
Пусть принимают свои показушные санкции. Они сами этих санкций наверное боятся. Не зря кнопку "Выкл" предусмотрели, чтобы Дональд мог ей воспользоваться.
15 июля, 09:45
AAAlexandr Afman
8601690117
Рекомендуем
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
РИА
Новости
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Лента
новостей
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти птицу
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния