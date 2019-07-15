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2019-07-15T11:31Z
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РИА Новости

"Одного жгли, второго топили". Опекун-убийца из Кузбасса не признает вины

Вчера, 08:00
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© Фото из личного архиваЕвгений и Елена Крайновы
Евгений и Елена Крайновы
© Фото из личного архива
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Кемеровской области вынесли приговор 43-летнему Евгению и 42-летней Елене Крайновым, жестоко расправившимся с взятыми под опеку подростками. На скамью подсудимых попала и экс-начальница местного отдела органов опеки и попечительства. О том, чем дети-инвалиды не угодили новой семье и как обвиняемые пытались запутать следствие, — в материале РИА Новости.

"Он уехал"

В марте 2016-го кемеровские следователи узнали, что 17-летнего Петра (имена всех несовершеннолетних изменены), проживавшего в поселке Подобас, не видели уже около года. Оперативники предположили, что подросток, страдавший серьезными психическими отклонениями, мог стать жертвой опекавших его супругов Евгения и Елены Крайновых.
© Скриншот с видео СУ СКР по Кемеровской областиСпасатели ищут тело второго ребенка
Спасатели ищут тело второго ребенка
© Скриншот с видео СУ СКР по Кемеровской области
Спасатели ищут тело второго ребенка
"Крайновы объяснили, что Петя переехал в Новокузнецк к старшей дочери Елены, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК России по Кемеровской области полковник юстиции Елена Мосолова. — Мы отправились туда. Но девушка сообщила, что Петя не приезжал, никогда у нее не жил, и, скорее всего, его убили. И сделал это ее отчим".
Супруги изобразили крайнее удивление, все обвинения отвергли. Мать устроила дочери большой скандал и велела "выметаться из квартиры", которая у Елены в собственности.
"Вела себя очень уверенно и дерзко. Производила впечатление женщины, способной на все. А вот Евгений, напротив, заметно нервничал, — добавляет следователь. — Мы поняли, что они лгут. Но улик не было".
© Фото : СУ СКР по Кемеровской областиЕлена на допросе у следователя
Елена на допросе у следователя
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области
Елена на допросе у следователя

"Любовь" к детям

По словам жителей Подобаса, в поселке Крайновы всегда держались особняком, практически не общались с соседями. Семья не была неблагополучной, но жили довольно скромно.
Евгений с Еленой поженились несколько лет назад, хотя знакомы были очень давно. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь. Спустя какое-то время Крайновы взяли на так называемое ознакомительное проживание воспитанницу Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Однако девочка по каким-то причинам их не устроила, и ее вернули.
Весной 2015-го супруги все же оформили опеку. Сразу над тремя подростками: 17-летним Петром, 15-летний Василием и 14-летней Катей.
"На допросах Крайновы утверждали, что хотели хоть как-то помочь больным детдомовцам, — вспоминает следователь. — Но лично у меня сложилось впечатление, что они делали это лишь ради материальной выгоды, то есть пособий и других социальных выплат".
© Фото из личного архиваСемья Крайновых после бракосочетания
Семья Крайновых после бракосочетания
© Фото из личного архива
Семья Крайновых после бракосочетания
Хотя официально Евгений нигде не работал, все документы, необходимые соответствующим органам для оформления опеки, он предоставил. Поэтому вопросов и подозрений ни у кого не возникло.

Концы в воду

В марте 2016-го возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Елена настаивала на том, что мальчик жив, и даже приводила свидетелей, которые якобы видели его целым и невредимым.
Однако спустя полгода бесследно исчез второй ребенок — Василий.
"Елена вновь сообщила, что он уехал, — вместе с мужем на море, в Краснодарский край. Туда отправились несколько полицейских, но мальчика не обнаружили. Так у нас появились основания задержать Крайновых, — продолжает Мосолова. — Первым раскололся Евгений. Он показал, где спрятаны трупы, но утверждал, что дети умерли естественной смертью. Тело Петра сожгли буквально до пепла — даже экспертиза не смогла точно установить, кому принадлежат останки костной ткани. Василия утопили в болоте".
© Фото : СУ СКР по Кемеровской областиОдежда найденного в болоте подростка, которого убили Крайновы
Одежда найденного в болоте подростка, которого убили Крайновы
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области
Одежда найденного в болоте подростка, которого убили Крайновы
Через какое-то время Крайнов отказался от показаний и заявил, что дал их под пытками. В отличие от мужа, Елена все обвинения категорически отвергала. Впрочем, следователи собрали достаточно улик. Причем помогли в этом сами задержанные.
"На допросах Крайновы перекладывали вину друг на друга, каждый пытался выставить себя в лучшем свете, — объясняет следователь. — Мы установили, что супруги систематически издевались над детдомовцами: избивали, всячески унижали. Елена жестоко избивала и старшую дочь, когда та была маленькой".
По мнению следствия, мотив преступления — ненависть к детям. В итоге против супругов возбудили несколько уголовных дел: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Истязание", "Незаконное лишение свободы" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Ни Евгений, ни Елена вины так и не признали. В начале июля Мысковский городской суд приговорил их к 16 и 15 годам лишения свободы. Это решение они уже обжаловали.
© Фото : СУ СКР по Кемеровской областиЕвгений на допросе у следователя
Евгений на допросе у следователя
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области
Евгений на допросе у следователя

Преступная халатность

Немало вопросов у следователей возникло и к руководству отдела опеки и попечительства Мысковского городского округа.
"Чтобы контролировать условия содержания детей, чиновники были обязаны приходить домой к Крайновым сначала два, а потом один раз в месяц, но они этого не делали. Якобы не хватало машин и сотрудников, — говорит следователь. — Когда первый ребенок пропал, я сообщила в опеку, что, с большой долей вероятности, его убили, и попросила отреагировать. Нам ответили, что не видят оснований для изъятия детей из семьи, так как Крайновы характеризуются положительно. Я вынесла представление, однако никаких мер принято не было".
© Скриншот с видео СУ СКР по Кемеровской областиЕвгений показывает место, где сжег тело Василия
Евгений показывает место, где сжег тело Василия
© Скриншот с видео СУ СКР по Кемеровской области
Евгений показывает место, где сжег тело Василия
В конечном счете на начальницу ведомства, которая уволилась сразу после скандала, завели уголовное дело по статье "Халатность".
"Осознавая, что опекун причастен к безвестному исчезновению опекаемого, чиновница не приняла никаких мер к немедленному изъятию двух несовершеннолетних детей из семьи, — проинформировали РИА Новости в СУ СК России по Кемеровской области. — Это привело к новому преступлению".
Суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Вину она полностью признала.
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Популярные комментарии
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