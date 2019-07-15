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РИА Новости

Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке.
Военнослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Опасениям, что Китай сформирует военный блок в Азии, уже не один год. В США предупреждают: следующий серьезный вооруженный конфликт произойдет именно в восточном полушарии и к нему нужно готовиться. Намерен ли Пекин окружить себя союзниками, разбиралось РИА Новости.

Азиатский альянс

Международные соглашения, служившие каркасом стабильности, расторгаются, казавшиеся незыблемыми союзы — в кризисе. Даже самые авторитетные переговорные площадки не помогают достичь взаимопонимания. Пока эксперты рассуждают о том, что с этим делать, лидеры вынуждены думать о более насущных проблемах, в первую очередь о безопасности.
В июне Си Цзиньпин — председатель Китайской Народной Республики, которую теперь впору причислять к сверхдержавам, — встретился с евразийскими коллегами в Душанбе на Совещании по взаимодействию и мерам безопасности в Азии (СВМДА) и предложил продумать "конструкцию безопасности" региона с учетом всех его особенностей.
Некоторые наблюдатели и СМИ усмотрели в этом желание создать альянс в противовес Организации Североатлантического договора, своего рода “азиатскую НАТО”. Однако объединиться против Запада в азиатский блок весьма проблематично.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВоенный парад в Пекине
Военный парад в Пекине
© РИА Новости / Антон Денисов
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Военный парад в Пекине

Куда наступает Китай

Путь Китая к статусу великой державы и одной из первых экономик мира был нелегким. И теперь любой успех Пекина воспринимается конкурентами как опасность — в первую очередь американцами. Учитывая, насколько рьяно и не особенно стесняясь в выражениях США в последние годы критикуют КНР, логично предположить, что в ответ на призывы "противостоять китайской угрозе" Пекин попытается сформировать союз верных друзей, готовых прийти на помощь в любую минуту.
Но почему слова Си Цзиньпина о “конструкции безопасности” в Азии прозвучали именно сейчас и привлекли к себе столько внимания? Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в докладе Пентагона, обнародованном 1 июня, за две недели до выступления господина Си. В документе, посвященном стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, Китай резко критикуют — политический режим, экспансию, компартию — и называют Тайвань "государством" (де-юре это китайская провинция). От американских военных досталось и Москве, и Пхеньяну, но больше всех — Пекину.
Хотя возможность создания Китаем военного блока в регионе авторы доклада не упоминают, отмечается, что США уже работают с соседними странами по вопросу сдерживания КНР. Действительно, вокруг Китая словно смыкается кольцо американских союзников: Япония, Австралия и Индия входят в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), имеются надежные партнеры и в Юго-Восточной Азии.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinХор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК
Хор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Хор НОАК выступает во время военно-морского парада в Циндао по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК
“Вызовы в регионе есть, и то, что говорит Си Цзиньпин, — не его личные агрессивные планы, а вынужденная реакция”, — делится мнением в разговоре с РИА Новости Сергей Санакоев, глава Российско-китайского аналитического центра АНО Центр исследований АТР.
О том, что у безопасности должен быть наступательный характер, в Китае заговорили совсем недавно. В 2015 году вышла последняя Белая книга — основной публичный военно-стратегический документ. В предыдущих изданиях о защите зарубежных интересов страны рассуждали куда скромнее, упор делался на сохранение целостности государства и его суверенитета. Теперь же в вопросах безопасности КНР опирается не только на себя.
Главное для Пекина сейчас — возможность встречаться с коллегами, обсуждать проблемы и вместе думать над их решением. Для этого есть форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, группа БРИКС, собственно СВМДА и Шанхайская организация сотрудничества — главная на сегодняшний момент структура с точки зрения безопасности в Азии. Именно на этой площадке Пекин выдвигает инициативы, расширяет доверие и предлагает всевозможные выгодные для всех (win-win) мероприятия.
По словам Сергея Санакоева, ничего принципиально нового председатель Си в Душанбе не сказал. “В Азии уже имеются форматы, занимающиеся коллективной безопасностью, на их основе и будет претворяться в жизнь то, о чем говорил Си Цзиньпин”, — считает эксперт.
© AP Photo / Andy WongВоенный музей в Пекине
Военный музей в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Военный музей в Пекине

Чего остерегаться и с кем объединяться

На самом деле Китаю попросту незачем превращаться в открытого антагониста США и создавать военный блок. Соглашения и декларации, которые Пекин подписывает с другими странами, нельзя назвать альянсом даже с натяжкой.
“Азиатская НАТО” в принципе невозможно, полагает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Азиатские страны крупнее западных, у них много своих обязательств и интересов, которым они следуют.
“Рассуждения о том, что Китай создаст собственную НАТО, — от непонимания, как работает политика в Азии, — отмечает собеседник РИА Новости. — Люди используют готовые штампы, аналогии с холодной войной, которые в азиатском регионе просто не действуют”. Азиатский миропорядок сложнее европейского, накладывать шаблон бессмысленно, поясняет эксперт.
В Азии вообще нет единого, унифицированного союза, а это заметно ограничивает возможности США в регионе. “Объединить азиатских партнеров американцам не светит, — уверен Кашин. — Даже Японию и Южную Корею сложно заставить сотрудничать”. В то же время основа безопасности Токио — союз с США. Австралия — тоже верный союзник Штатов. Подписание с китайцами любых документов, касающихся обороны, предварительно будет обсуждаться с Вашингтоном.
Другое дело — Индия, Юго-Восточная Азия и Океания. Именно туда Китай направится за поддержкой в первую очередь, подчеркивает эксперт. Да, Нью-Дели официально входит в QUAD, но для индийцев это лишь возможность что-то обсудить, а не обязательство присоединяться к антикитайским инициативам. К тому же американо-индийские отношения далеки от крепко дружеских.
© AP Photo / Andy WongПотртрет председателя КНР Си Цзиньпина и его предшественников на этом посту в военно-историческом музее в Пекине, Китай
Потртрет председателя КНР Си Цзиньпиня и его предшественников на этом посту в военно-историческом музее в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Потртрет председателя КНР Си Цзиньпина и его предшественников на этом посту в военно-историческом музее в Пекине, Китай
В Юго-Восточной Азии перспективы выбора между США и Китаем вообще боятся. На призывы вице-президента США Майка Пенса выступить против агрессии, судя по всему китайской, премьер-министр Сингапура Ли Сянлун отреагировал так: “Если дружишь с двумя странами, которые находятся по разные стороны баррикад, иногда получается ладить с обеими одинаково, но иногда это довольно неудобно”.
“Думаю, лучше всего нам не вставать ни на чью сторону, — заключил он. — Однако обстоятельства могут сложиться так, что придется выбрать. Надеюсь, в скором времени этого не произойдет”.
Словом, страны АСЕАН не стремятся расходиться по разные стороны баррикад.
Еще одно интересное направление, которому практически не уделяют внимания, — Океания. Там пересекаются интересы всех крупных игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе: и США, и Китая, и Японии, и Австралии. За влияние на маленьких островах разворачивается серьезная борьба, и победит тот, кто даст больше денег, вложится в инфраструктуру. Однако условные Кирибати, Вануату и Фиджи, как любые маленькие государства, боятся, что противоречия обострятся и придется выбирать. И они тоже будут избегать этого до последнего, отмечает Кашин.
Формирование сети военно-политических союзов пока еще за рамками планов китайского руководства. Признание такой необходимости означало бы пересмотр всей внешнеполитической концепции, формировавшейся со времен архитектора китайских преобразований Дэн Сяопина. Мирная риторика — все еще часть образа Китая на международной арене, однако и то, что укрепление вооруженных сил остается одной из важных задач, в Пекине совсем не скрывают.
Один из заветов Дэн Сяопина — принцип коллективного руководства — уже пересмотрен. Си Цзиньпин внес в устав партии свои идеи и разрешил себе находиться у власти бессрочно. Кто знает, какие переоценки на очереди в Пекине.

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Василий КашинБРИКССяопин ДэнНАТОКНДРРоссияСШАВ мире
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