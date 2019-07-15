Биография Айрис Мердок

Свое детство она провела в Лондоне, училась в престижной школе Badminton School в Бристоле. В 1938-1942 годах изучала классическую филологию в Сомервиль-колледже (Somerville College) в Оксфорде, в 1947-1948 годах – философию в Ньюнэм-колледже (Newnham College) в Кембридже.

В 1942-1944 годах она работала Британском казначействе, в 1944-1946 годах – в Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNNRA).

Первой опубликованной книгой Айрис Мердок стало исследование "Сартр, романтик-рационалист" (1953), литературным дебютом – роман "Под сетью" (1954).

Всего Айрис Мердок создала 26 романов и драматических произведений, два сборника стихов и несколько философских работ.

Среди произведений Мердок – романы "Бегство от волшебника" (1956), "Колокол" (1958), "Отрубленная голова" (1961), "Дикая роза" (1962), "Алое и зеленое" (1965), "О приятных и праведных" (1968), "Черный принц" (1973), "Дитя слова" (1975), "Море, море" (1978), "Ученик философа" (1983), "Книга и братство" (1987), "Зеленый рыцарь" (1993), "Дилемма Джексона" (1995) и др. Наиболее известны философские работы "Суверенитет добра" (1970) и "Метафизика как путеводитель по морали (1992).

В 1994 году у писательницы диагностировали болезнь Альцгеймера. Последние месяцы жизни она провела в специализированном доме престарелых.

8 февраля 1999 года Айрис Мердок скончалась в Оксфорде (Великобритания).

Ее творчество было отмечено различными наградами , среди них Уитбредовская премия (1973), Букеровская премия (1978).

В 1987 году Мердок была удостоена титула дамы-командора ордена Британской империи.

В 2008 году Айрис Мердок вошла в рейтинг "50 величайших британских писателей с 1945 года" по версии Times, заняв в нем 12-е место

Жизнь и творчество писательницы вдохновили режиссера Ричарда Эйра на создание фильма "Айрис" (2001).

Айрис Мердок с 1956 года была замужем за литературоведом Джоном Бэйли (1925-2015), который отразил их совместную жизнь в трилогии своих мемуаров.