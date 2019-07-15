Кипрский конфликт в 1974 году

14 августа бои возобновились, и через два дня войска Турции вышли на предлагаемую ранее турецким правительством границу раздела Кипра (линия "Аттила"). Они взяли под контроль города Фамагуста, Богаз, Морфу и др. 18 августа 1974 года огонь был прекращен.

В результате этих событий турецкие войска оккупировали около 37% территории острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные части, сохраняющемуся до настоящего времени. Была дезорганизована экономика страны, полностью нарушены связи между общинами. Около 160 тысяч греков-киприотов стали внутренне перемещенными лицами. В 1974-1975 годах состоялся "обмен" населением: турки-киприоты практически полностью переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кипра, а греки-киприоты – на юг острова.