Кипрский конфликт в 1974 году

Кипр, входивший в состав английских колониальных владений, получил независимость 16 августа 1960 года. Юридическим оформлением предоставления независимости стали цюрихско-лондонские соглашения 1959 года, значительно ограничившие суверенитет республики. По этим соглашениям Великобритания, Греция и Турция объявлялись гарантами "независимости, территориальной целостности и безопасности" Кипра, что предоставило этим государствам возможность вмешательства в его внутренние дела ("Договор о гарантиях"). Кроме того, Греция и Турция получили право держать на острове свои военные контингенты – соответственно 950 и 650 человек ("Договор о союзе"). Англия сохранила на Кипре под своим полным суверенитетом территорию площадью 99 квадратных миль, на которой расположены две крупные военные базы – Декелия и Акротири. Также она обеспечила себе право использовать другие "небольшие участки" и инфраструктуру в связи с деятельностью баз и объектов.
15 июля 1974 года кипрскими реакционными силами при поддержке афинской военной хунты, проводившей курс на "эносис" (присоединение острова к Греции), была предпринята попытка государственного переворота на Кипре.
Президент Кипра Макариос III был отстранен от власти. Путчисты во главе с Никосом Сампсоном захватили столичный аэропорт, правительственную радиостанцию, президентский дворец, ряд административных учреждений в Никосии. В качестве страны-гаранта Турция использовала ситуацию как повод для высадки войск на остров под предлогом восстановления конституционного порядка и защиты прав турок-киприотов.
На рассвете 20 июля около 30 турецких десантных кораблей и катеров, совершив переход из турецкого порта Мерсин, начали высадку морского десанта в 5-7 километрах западнее города Кирения, в районах южнее Кирении были высажены турецкие воздушные десанты. К исходу дня на Кипр было переброшено до шести тысяч военнослужащих, а в последующие несколько дней численность турецкого корпуса была доведена до 40 тысяч человек. Развивая наступление на Кирению и Никосию, турецкие войска вели напряженные бои с частями национальной гвардии Кипра, широко применяли танки, артиллерию и авиацию. Корабли ВМС Турции блокировали южные порты острова – Лимасол и Пафос, воспрещая переброску морем греческих войск. Греческие корабли, десантные и транспортные суда 21 июля в районе Пафоса были атакованы турецкой авиацией и кораблями и в ходе морского боя понесли тяжелые потери. К исходу 21 июля турецкие войска овладели Киренией, установили контроль над дорогой Кирения – Никосия, захватили столичный аэропорт.
20 июля Совет Безопасности ООН потребовал восстановить суверенитет и территориальную целостность Кипра, конституционное устройство и законное правительство республики, прекратить огонь сторон и вывести с острова иностранные войска, призвал Грецию, Турцию и Великобританию начать мирные переговоры по Кипру.
22 июля положение о прекращении огня вступило в силу. В Женеве безрезультатно прошли две конференции по Кипру.
14 августа бои возобновились, и через два дня войска Турции вышли на предлагаемую ранее турецким правительством границу раздела Кипра (линия "Аттила"). Они взяли под контроль города Фамагуста, Богаз, Морфу и др. 18 августа 1974 года огонь был прекращен.
В результате этих событий турецкие войска оккупировали около 37% территории острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные части, сохраняющемуся до настоящего времени. Была дезорганизована экономика страны, полностью нарушены связи между общинами. Около 160 тысяч греков-киприотов стали внутренне перемещенными лицами. В 1974-1975 годах состоялся "обмен" населением: турки-киприоты практически полностью переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кипра, а греки-киприоты – на юг острова.
13 февраля 1975 года руководство турецкой общины провозгласило в одностороннем порядке в северной части острова так называемое "Турецкое федеративное государство Кипр", "первым президентом" которого был избран Рауф Денкташ.
В ноябре 1983 года законодательная ассамблея "Турецкого федеративного государства Кипр" провозгласила в одностороннем порядке так называемое независимое турецко-кипрское государство, которое называется "Турецкая республика Северного Кипра", оно до сих пор не признано никем, кроме Турции.
Совет Безопасности ООН в резолюции 541 (1983) осудил данный шаг и призвал все страны-члены ООН "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр". Эта позиция была подтверждена в резолюции СБ ООН 550 (1984), содержавшей призыв "не содействовать и не оказывать каким-либо образом помощи сепаратистскому образованию" на севере острова Кипр.
Турецкая республика Северного Кипра отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая "Зеленая линия", Green Line), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).
Протяженность буферной зоны составляет 180 километров, ширина – от нескольких метров до семи километров. Северные и южные границы буферной зоны – это линии, на которых воюющие стороны остановились после прекращения огня 16 августа 1974 года. В восточной части острова буферная зона прервана британской базой в Декелии, где миссия ООН не работает. Другая область, которую ООН не контролирует, это Вароша, бывший курортный город недалеко от Фамагусты, который сейчас находится под контролем турецких военных.
С 1975 года генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности миссию "добрых услуг" по Кипру, имеющую целью оказание содействия греческой и турецкой общинам острова в интересах мирного урегулирования кипрской проблемы.
Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В июле 2017 года переговоры по Кипру вновь провалились.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников