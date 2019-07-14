СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми

"Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто", - пишет портал.

По информации издания, "обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента".

Отмечается, что кортеж направлялся в Киев, но самого Зеленского в нем не было, он улетел на самолете.