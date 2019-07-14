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РИА Новости

СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусами с детьми

Вчера, 23:45
20800
© стоп-кадр видео очевидцаПоследствия ДТП с участием кортежа Владимира Зеленского
Последствия ДТП с участием кортежа Владимира Зеленского
© стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети, в Запорожской области, сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
"Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто", - пишет портал.
В Сети появилось видео аварии с кортежем президента Молдавии
23 февраля, 14:05
Опубликовано видео аварии с кортежем президента Молдавии
По информации издания, "обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента".
Отмечается, что кортеж направлялся в Киев, но самого Зеленского в нем не было, он улетел на самолете.
По предварительной информации, пассажиры автобусов не пострадали.
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