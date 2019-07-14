Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
"Трибунал принял решение относительно освобождения наших моряков. До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.
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Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков завершено, им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Суд над моряками
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Как написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, добавила Захарова.