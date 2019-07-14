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РИА Новости

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки в суде. Архивное фото
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
"Трибунал принял решение относительно освобождения наших моряков. До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 июня, 18:21
Путин и Трамп обсудили ситуацию с украинскими моряками
Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков завершено, им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Суд над моряками

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
1 июля, 14:33
Дело за Киевом. В Москве прокомментировали ситуацию с украинскими моряками Россия уже сделала предложение Украине для урегулирования ситуации вокруг задержанных моряков. Теперь решение за Украиной.
Как написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, добавила Захарова.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
27 июня, 20:18
Зеленский требует, Климкин игнорирует. Как Киев освобождает своих моряковУдобной разменной монетой стали для Киева участники провокации в Керченском проливе. Можно на весь мир кричать об освобождении моряков из российского СИЗО и при этом ничего для них не делать. А зачем?
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
""У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов", - сказал Порошенко".... Интересно, он гадал на кофейной гуще или по привычке в стакане с горилкой? :)))
15 июля, 00:10
Евгений ЛА
2130000
Ну если только ты вместо них сядешь! Успеешь?
15 июля, 00:18
Мадуро Петрович-XXII
2300000
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