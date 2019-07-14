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РИА Новости

В НАТО рассказали о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД

Вчера, 23:25
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В статье он призвал Россию воспользоваться "последним шансом" для спасения договора.
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"В противном случае она будет нести единоличную ответственность", — заявил он.
При этом Столтенберг добавил, что в случае прекращения действия соглашения весь мир станет менее стабильным.
Ранее генсек НАТО предложил России уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок. По его словам, это помогло бы спасти ДРСМД.

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
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Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
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Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.
В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
зачем этот нам договор нужен, мы к осени начнем ставить универсальные контейнеры с калибрами а там и цирконы на подходе
14 июля, 23:41
ЛЛЛех Лехыч
13260014
Как же он далек от реальности.
14 июля, 23:31
ГГГеорг Горецки
11460002
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