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РИА Новости
Культура

Крис Норман прервал выступление в Петербурге из-за технической неполадки

Вчера, 22:22
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© РИА Новости / Андрей АлександровБританский певец Крис Норман
Британский певец Крис Норман
© РИА Новости / Андрей Александров
Британский певец Крис Норман. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Британский певец и бывший гитарист группы Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" из-за технической неполадки, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Крис Норман прервал свое выступление 13 июля на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга", ушел со сцены, заявив, что не доволен качеством звука. Какое-то время на сцене выступал гитарист, после чего Норман все-таки вернулся на сцену и продолжил выступление.
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"Все дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор – это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос. Крис ушел за кулисы, монитор включили, он вернулся и продолжил выступление. Это техническая неполадка, и при организации таких масштабных фестивалей, да еще со съемкой ТВ, от них никуда не деться, зато благодаря ей зрители фестиваля имели возможность услышать мастерство гитариста группы "Земляне", - сказал РИА Новости директор по маркетингу фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" Сергей Грицюк.
Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" проходил с 11 по 13 июля. Гостями фестиваля в этом году стали такие мировые звезды, как Джосс Стоун, Крис Норман, Level 42, Бонни Тайлер, Марк Фарнер. Среди российских исполнителей в программе фестиваля были заявлены Григорий Лепс, Дима Билан, Loboda, группа "Земляне" и многие другие.
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