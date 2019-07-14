Крис Норман прервал выступление в Петербурге из-за технической неполадки

Ранее ряд СМИ сообщал, что Крис Норман прервал свое выступление 13 июля на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга", ушел со сцены, заявив, что не доволен качеством звука. Какое-то время на сцене выступал гитарист, после чего Норман все-таки вернулся на сцену и продолжил выступление.

"Все дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор – это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос. Крис ушел за кулисы, монитор включили, он вернулся и продолжил выступление. Это техническая неполадка, и при организации таких масштабных фестивалей, да еще со съемкой ТВ, от них никуда не деться, зато благодаря ей зрители фестиваля имели возможность услышать мастерство гитариста группы "Земляне", - сказал РИА Новости директор по маркетингу фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" Сергей Грицюк.