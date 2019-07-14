Bulgaria Air пообещала доставить застрявших в Бургасе туристов в Петербург

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания Bulgaria Air взяла на себя обязательство до конца дня доставить в Петербург пассажиров обоих рейсов, которые не вылетели из-за непогоды из болгарского Бургаса, сообщило российское генконсульство в Варне.

Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.