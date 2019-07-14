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РИА Новости
Туризм

Bulgaria Air пообещала доставить застрявших в Бургасе туристов в Петербург

Вчера, 20:55
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаЗона вылета болгарского аэропорта Бургас
Зона вылета болгарского аэропорта Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Зона вылета болгарского аэропорта Бургас. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания Bulgaria Air взяла на себя обязательство до конца дня доставить в Петербург пассажиров обоих рейсов, которые не вылетели из-за непогоды из болгарского Бургаса, сообщило российское генконсульство в Варне.
Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 6.00 воскресенья были размещены в отелях.
"Авиакомпания Bulgaria Air взяла на себя обязательство до конца дня, 14 июля, доставить всех пассажиров рейсов FB 619 и FB 620 Бургас - Санкт-Петербург, не вылетевших вечером в субботу. По информации перевозчика, причина отмены рейсов - плохая погода в районе аэропорта вылета. Пассажиры размещены в гостиницах Бургаса, ситуация находится под контролем мэра города Димитра Николова и почётного консула России в Бургасе Тонко Фотева", - говорится в сообщении генконсульства на его странице в соцсети Facebook.
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