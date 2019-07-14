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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали несанкционированную акцию в Москве

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова во время несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова во время несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что власти проявили выдержку и терпимость в связи с проведением несанкционированной акции в центре Москвы, организованной кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвуют около тысячи человек. Полиция просит их разойтись.
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"Я думаю, что власти проявили выдержку и терпимость, и, я считаю, что это абсолютно правильно. Общественный порядок никто не нарушал, никто стекла не бил, автомобили не переворачивали. Это была вполне мирная акция, связанная с выборами", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, выборы предполагают повышенную гражданскую активность, во время них кандидаты встречаются с избирателями, а избиратели встречаются с кандидатами - происходит агитация. "Это нормальное явление. Я считаю, что московские власти абсолютно правильно действуют", - добавил глава СПЧ.
"Я абсолютно убежден в том, что все кандидаты, которые собрали необходимое количество подписей реальных людей, что все они будут зарегистрированы, потому что если есть претензии к подписям, то нужно просто проверить, действительно ли эта подпись принадлежит человеку, который указан", - рассказал он.
Как отметил Федотов, подпись избирателя за кандидата - это его волеизъявление. "Есть сомнение в подписи - давайте выясним, давайте вызовем этого человека, найдем его, придем к нему и спросим, ваша это подпись или не ваша. Если гражданин подтверждает, что это его подпись, то никаких претензий к подписи уже не может. А если он говорит, что нет, кто-то подписался за него, в этом случае самое время включиться прокурору", - заключил он.
Анатолий Кучерена
13 июля, 18:42
Кандидатам в Мосгордуму напомнили об ответственности за призывы к митингам
Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сказали, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
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