Бойко рассказал, что обсуждал в ходе поездки в Москву

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что во время поездки в Россию и встречи с премьер-министром РФ, лидером партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым обсуждался вопрос возвращения украинских товаров на российский рынок.

В минувшую среду в московском офисе "Единой России" прошла встреча премьер-министр РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета партии Тарасом Козаком.

"Исторически наши товары были востребованы на российском рынке, и первый вопрос, который у нас был, о том, чтобы вернуть наши товары в Россию. У нас происходила дикая ситуация: с криками о том, что Россия - агрессор, с принятием десятка деклараций, осуждающих Россию, агрессию и тому подобное, на самом деле в Россию продавали на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили у России - на 7,5 миллиарда долларов. Стоял вопрос о том, чтобы выровнять этот баланс", - сказал Бойко в интервью телеканалу " 112 Украина ".

Бойко по итогам встречи с Медведевым рассказал, что была практически поставлена точка в подготовке контрактов на закупку российского газа на 25% дешевле, чем это есть сейчас. Медведев же пообещал рассмотреть просьбу Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.

Медведев и ранее встречался с Бойко и Медведчуком. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,31 миллиарда долларов. Экспорт РФ на Украину увеличился на 25,6% - до 7,806 миллиарда долларов, импорт РФ с Украины - на 15,6%, до 4,504 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года - 2,2%.