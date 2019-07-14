Facebook заблокировал страницу проекта о потерях Украины в Донбассе

"Книга памяти павших за Украину" - проект, в котором учтены все боевые и небоевые потери со стороны Киева в войне в Донбассе.

"Facebook-страница проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", - говорится в сообщении.