Facebook заблокировал страницу проекта о потерях Украины в Донбассе

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала страницу мемориального проекта "Книга памяти павших за Украину", сообщили авторы проекта на странице "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018".
"Книга памяти павших за Украину" - проект, в котором учтены все боевые и небоевые потери со стороны Киева в войне в Донбассе.
"Facebook-страница проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня утром была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сайт проекта и страницы в других социальных сетях продолжают работу.
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