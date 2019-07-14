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РИА Новости

Эрдоган объяснил, почему НАТО должна поприветствовать покупку Турцией С-400

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку член альянса и сама НАТО станет сильнее, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
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"Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Она должна быть счастлива от этого. Если у НАТO есть 3-5 самых сильных стран-членов, то одна из них – Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы. И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс", - сказал Эрдоган руководителям турецких СМИ. Его слова приводит телеканал Haberturk.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Обсудить 11
С-400 «Триумф»НАТОТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
турки будут пулять по нашим самолетам, а мы им будем продавать ракеты.. это же кошерный гешефт!.. на очереди выгодная продажа ядерного чемоданчика Трампу?..
14 июля, 20:08
Басня Крылова
121007
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