Эрдоган объяснил, почему НАТО должна поприветствовать покупку Турцией С-400

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку член альянса и сама НАТО станет сильнее, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Она должна быть счастлива от этого. Если у НАТO есть 3-5 самых сильных стран-членов, то одна из них – Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы. И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс", - сказал Эрдоган руководителям турецких СМИ. Его слова приводит телеканал Haberturk.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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