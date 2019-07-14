Эрдоган объяснил, почему НАТО должна поприветствовать покупку Турцией С-400

"Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Она должна быть счастлива от этого. Если у НАТO есть 3-5 самых сильных стран-членов, то одна из них – Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы. И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс", - сказал Эрдоган руководителям турецких СМИ. Его слова приводит телеканал Haberturk.