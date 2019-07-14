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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган оценил сотрудничество Турции и России в Идлибе

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа границе провинции Идлиб
На границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На границе провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Турция и Россия совместными усилиями привели ситуацию в сирийском Идлибе в стабильное состояние, обе страны имеют единое понимание по обеспечению безопасности в этом регионе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"В тесном сотрудничестве с Россией мы привели ситуацию в Идлибе в стабильное состояние. Несмотря на то, что (сирийский – ред.) режим постоянно нарушает перемирие, мы с Россией сохраняем единство понимания относительно обеспечения безопасности в Идлибе", - сказал Эрдоган руководителям турецких СМИ. Его слова приводит телеканал Haberturk.
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В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВойна в СирииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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