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РИА Новости

Эрдоган рассказал, когда завершатся поставки С-400

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс поставок комплексов С-400 от России будет полностью завершен к апрелю 2020 года.
"Полностью процесс по ЗРК С-400 будет закончен к апрелю 2020 года. Надеюсь, определенная часть работы по установке С-400 закончится к концу года, а полностью все будет закончено к апрелю 2020 года", - сказал Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.
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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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