Эрдоган рассказал, когда завершатся поставки С-400

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс поставок комплексов С-400 от России будет полностью завершен к апрелю 2020 года.

"Полностью процесс по ЗРК С-400 будет закончен к апрелю 2020 года. Надеюсь, определенная часть работы по установке С-400 закончится к концу года, а полностью все будет закончено к апрелю 2020 года", - сказал Эрдоган в эфире телеканала Haberturk

Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.