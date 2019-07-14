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РИА Новости

Телеканал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

Вчера, 19:00
15049
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" из-за угроз, сообщается на сайте телеканала.
Ранее с рекомендацией отказаться от показа выступил Международный редакционный совет.

"Безопасность сотрудников для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил", — заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Руководитель холдинга также призвал президента, министра внутренних дел, главу СБУ, посольства стран G7 и международные организации обеспечить право на работу и безопасность сотрудников холдинга.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
13 июля, 11:56
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
В субботу здание, где находится редакция канала, обстреляли из гранатомета. Никто не пострадал, полиция завела уголовное дело по статье "Террористический акт". После этого руководство холдинга пообещало усилить охрану здания.
В этот же день у здания СБУ националисты устроили акцию с требованием не показывать фильм.
Накануне телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного фильма.
Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
13 июля, 12:43
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
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Обсудить 29
Ситуация на Украине112 УкраинаОливер СтоунУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Значит хороший фильм. Надо посмотреть
14 июля, 20:03
Екатерина Горобец
7501002
Да, в свободной европейской стране никак нельзя такое показывать. Легко можно получить гранату в окно от свободолюбивых громадян, а потом еще и в подвалах СБУ совершенно случайно оказаться.
14 июля, 20:15
ЙВЙого Високоповажнiсть
4512000
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