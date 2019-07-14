Телеканал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" из-за угроз, сообщается на сайте телеканала.

Ранее с рекомендацией отказаться от показа выступил Международный редакционный совет.

"Безопасность сотрудников для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил", — заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Руководитель холдинга также призвал президента, министра внутренних дел, главу СБУ, посольства стран G7 и международные организации обеспечить право на работу и безопасность сотрудников холдинга.

В субботу здание, где находится редакция канала, обстреляли из гранатомета. Никто не пострадал, полиция завела уголовное дело по статье "Террористический акт". После этого руководство холдинга пообещало усилить охрану здания.

В этот же день у здания СБУ националисты устроили акцию с требованием не показывать фильм.

Накануне телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного фильма.