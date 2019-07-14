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2019-07-14T18:43Z
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РИА Новости

В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера

Вчера, 18:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из ружья по другому мужчине, отдыхавшему с семьей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Тринадцатого июля в полицию Всеволожского района обратился гражданин, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьей вблизи озера Круглое неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы. Мужчина получил ранение", - сказано в сообщении.
Прибывшие полицейские задержали стрелявшего мужчину 1961 года рождения.
Как сообщается на сайте СУСК РФ по региону, следователи проверят информацию СМИ о стрельбе по семье на озере Круглое.
"Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК РФ по Ленинградской области организовано проведение проверки по факту сообщения, распространенного в СМИ, об обстреле семьи, находившейся в резиновой лодке на озере Круглое", - говорится в сообщении. Следователи намерены опросить задержанного и других участников происшествия.
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