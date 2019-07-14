В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из ружья по другому мужчине, отдыхавшему с семьей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Тринадцатого июля в полицию Всеволожского района обратился гражданин, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьей вблизи озера Круглое неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы. Мужчина получил ранение", - сказано в сообщении.

Прибывшие полицейские задержали стрелявшего мужчину 1961 года рождения.

Как сообщается на сайте СУСК РФ по региону, следователи проверят информацию СМИ о стрельбе по семье на озере Круглое.