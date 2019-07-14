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РИА Новости

В Совфеде назвали призыв ЕС о сохранении ДРСМД политическим цинизмом

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Евросоюз проявляет "политический цинизм", обращаясь явно не по адресу к России с призывом сохранить ДРСМД, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье на сайте Европейского совета.
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Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
"Зачем обращаться к России, если ЕС нужно адресовать свои призывы США? Кто первый вышел из договора? Это явно не по адресу", - заявил Джабаров.
По его словам, ЕС проявляет "политический цинизм".
"Они прекрасно знают, в чем дело, что стало причиной приостановки Россией ДРСМД, что это было ответом на аналогичный шаг США", - подчеркнул сенатор.
Джабаров отметил, что Россия заинтересована в сохранении ДРСМД и готова немедленно вернуться к его выполнению, как только Вашингтон подтвердит свою готовность следовать ему.
"Мы не вышли из договора, а приостановили его, и готовы вновь к нему вернуться, как только американцы подтвердят свою готовность сделать то же", - сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФЕвросоюзРоссияСШАБезопасностьВ мире
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