В Совфеде назвали призыв ЕС о сохранении ДРСМД политическим цинизмом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Евросоюз проявляет "политический цинизм", обращаясь явно не по адресу к России с призывом сохранить ДРСМД, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье на сайте Европейского совета.
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"Зачем обращаться к России, если ЕС нужно адресовать свои призывы США? Кто первый вышел из договора? Это явно не по адресу", - заявил Джабаров.
По его словам, ЕС проявляет "политический цинизм".
"Они прекрасно знают, в чем дело, что стало причиной приостановки Россией ДРСМД, что это было ответом на аналогичный шаг США", - подчеркнул сенатор.
Джабаров отметил, что Россия заинтересована в сохранении ДРСМД и готова немедленно вернуться к его выполнению, как только Вашингтон подтвердит свою готовность следовать ему.
"Мы не вышли из договора, а приостановили его, и готовы вновь к нему вернуться, как только американцы подтвердят свою готовность сделать то же", - сказал он.
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.