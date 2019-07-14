В Совфеде назвали призыв ЕС о сохранении ДРСМД политическим цинизмом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Евросоюз проявляет "политический цинизм", обращаясь явно не по адресу к России с призывом сохранить ДРСМД, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье на сайте Европейского совета.

"Зачем обращаться к России, если ЕС нужно адресовать свои призывы США? Кто первый вышел из договора? Это явно не по адресу", - заявил Джабаров.

По его словам, ЕС проявляет "политический цинизм".

"Они прекрасно знают, в чем дело, что стало причиной приостановки Россией ДРСМД, что это было ответом на аналогичный шаг США", - подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что Россия заинтересована в сохранении ДРСМД и готова немедленно вернуться к его выполнению, как только Вашингтон подтвердит свою готовность следовать ему.

"Мы не вышли из договора, а приостановили его, и готовы вновь к нему вернуться, как только американцы подтвердят свою готовность сделать то же", - сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.