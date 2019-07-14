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РИА Новости
Культура

Власти Петербурга попросили справку, что Борис Стругацкий был писателем

Вчера, 17:19
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© Фото : из личного архива друга Бориса СтругацкогоПисатель-фантаст Борис Стругацкий
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
© Фото : из личного архива друга Бориса Стругацкого
Писатель-фантаст Борис Стругацкий. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Власти Петербурга попросили у инициаторов установки памятной доски писателю-фантасту Борису Стругацкому дать справку о его профессии, сообщил один из инициаторов установки этой доски, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. В городском комитете по культуре РИА Новости пояснили, что таковы требования закона - они нужны, чтобы исключить ошибки и неверные трактовки.
"На протяжении длительного времени (мы) ... занимаемся установкой мемориальной доски Борису Натановичу Стругацкому на доме 4, по улице Победы, где он много лет жил ... И тут комитет по культуре сообщает нам, что надо представить ... справку о том, что Борис Натанович - писатель. Без справки они, видимо, в этом не уверены", - написал Вишневский на своей странице в соцсети Facebook.
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Он сообщил, что связался с заместителем председателя Союза писателей Петербурга и одним из учредителей АВС-премии (премия Аркадия и Бориса Стругацких) Сергеем Арно, который пообещал представить этот документ. "Он (Арно) сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз (писателей) войдет в историю - как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем", - отметил Вишневский. По его словам, эскиз доски уже разработан, также "практически решен" вопрос ее изготовления и оплаты.
Как пояснил РИА Новости представитель городского комитета по культуре, закон о мемориальных досках, который был принят в ноябре 2011 года, содержит, в частности, требования к предложению об их установке. В предложении должны быть копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги выдающейся личности.
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"Да, применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске. Например, почему не указаны сведения о том, что Стругацкий был сценаристом и переводчиком. И если их захотят добавить - это должно быть также подтверждено какими-то документами", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что в биографиях выдающихся людей "почти всегда есть нюансы", связанные, например, с использованием псевдонимов или со спорными сведениями о дате или месте рождения.
Борис Стругацкий (1933 - 2012) - известный советский и российский писатель-фантаст, сценарист, член Союза писателей СССР. В соавторстве с братом Аркадием написал свыше 25 популярных фантастических романов, повестей и рассказов, например, "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу", Пикник на обочине", "Улитка на склоне". Почти 50 лет Борис Стругацкий прожил в доме в Петербурге на улице Победы 4.
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КультураБорис СтругацкийСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Была у кого-то идея сделать мемориальную доску Маннергейму. У кого справку брали?
14 июля, 17:58
elya.velichutina
1340000
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