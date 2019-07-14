Ожидающих вылета пассажиров Bulgaria Air перевезут другие компании

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пассажиры Bulgaria Air, которые с 13 июля не могут вылететь из Бургаса в Санкт-Петербург, будут перевезены другими авиакомпаниями, говорится в сообщении Bulgaria Air.

"Все пассажиры отмененных рейсов 619 и 620, запланированных на 13 июля, между Бургасом и Санкт-Петербургом будут перенаправлены на другие рейсы и перевезены другими авиакомпаниями", - говорится в сообщении компании. По ее данным, туроператором по данным рейсам является компания "Балкан Экспресс".

Российский федеральный туроператор по Балканам "Балкан Экспресс" включает в себя офисы в России и Болгарии.

Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 06.00 воскресенья были размещены в отелях.