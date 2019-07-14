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РИА Новости
Туризм

Ожидающих вылета пассажиров Bulgaria Air перевезут другие компании

Вчера, 17:03
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© AFP 2019 / Valentina PetrovaСамолет авиакомпании Bulgaria Air
Самолет авиакомпании Bulgaria Air
© AFP 2019 / Valentina Petrova
Самолет авиакомпании Bulgaria Air. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пассажиры Bulgaria Air, которые с 13 июля не могут вылететь из Бургаса в Санкт-Петербург, будут перевезены другими авиакомпаниями, говорится в сообщении Bulgaria Air.
"Все пассажиры отмененных рейсов 619 и 620, запланированных на 13 июля, между Бургасом и Санкт-Петербургом будут перенаправлены на другие рейсы и перевезены другими авиакомпаниями", - говорится в сообщении компании. По ее данным, туроператором по данным рейсам является компания "Балкан Экспресс".
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Российские туристы, которые еще в субботу в 19.46 по местному времени (совпадает с мск) должны были улететь рейсом авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург, провели ночь в терминале и только в 06.00 воскресенья были размещены в отелях.
В пресс-службе аэропорта заявили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета.
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ТуризмБургасРоссияБолгарияСанкт-ПетербургОбщество
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