Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T16:54Z
https://ria.ru/20190714/1556504914.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Вчера, 16:54
1024
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
"Поступило сообщение о том, что в селе Гелиб из-за последствий обильных осадков частично получил повреждения мост. В результате происшествия без автомобильного сообщения остались село Ритляб с населением 88 человек, из них 22 ребенка (18 домовладений), и село Гоаб с населением 218 человек, из них 55 детей (44 домовладений). Дорога межпоселковая, грунтовая", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, ссылаясь на информацию от главы Чародинского района, что объездной дороги у поселений нет, но имеется пешеходная переправа.
"Социально-значимые объекты в данных населенных пунктах отсутствуют, население обеспечено продовольствием в необходимом количестве. Планируемое время восстановления моста для автомобильного сообщения к 18.00 мск 15 июля", - отмечается в сообщении.
201312
Обсудить 0
Чародинский районДагестанПроисшествия
Рекомендуем
В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений
РИА
Новости
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
Вертолет Ми-2
В Сумской области упал вертолет Ми-2
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Bulgaria Air
Ожидающих вылета пассажиров Bulgaria Air перевезут другие компании
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
Карта Сбербанка Visa
Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019
В Париже протестующие начали поджигать мусор во время стычек с полицией
Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
Директор сына Талькова рассказал, почему музыканта не пустили в самолет
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР
В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
Власти Петербурга попросили справку, что Борис Стругацкий был писателем
На Украине завели дело из-за наезда машины на группу детей
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45В Свердловской области два ребенка погибли при купании в реке
10:44Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
Лента новостейМолния