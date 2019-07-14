В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
"Поступило сообщение о том, что в селе Гелиб из-за последствий обильных осадков частично получил повреждения мост. В результате происшествия без автомобильного сообщения остались село Ритляб с населением 88 человек, из них 22 ребенка (18 домовладений), и село Гоаб с населением 218 человек, из них 55 детей (44 домовладений). Дорога межпоселковая, грунтовая", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, ссылаясь на информацию от главы Чародинского района, что объездной дороги у поселений нет, но имеется пешеходная переправа.
"Социально-значимые объекты в данных населенных пунктах отсутствуют, население обеспечено продовольствием в необходимом количестве. Планируемое время восстановления моста для автомобильного сообщения к 18.00 мск 15 июля", - отмечается в сообщении.