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РИА Новости

Минобороны опубликовало видео доставки компонентов С-400 в Турцию

Вчера, 16:35
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео поставки очередной партии компонентов российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Турции.
На кадрах видно, как элементы С-400 погружают в самолет, отправляющийся в Турцию, где затем разгружают.
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
О старте поставок С-400 Турции было объявлено в пятницу, 12 июля. Сегодня в страну прилетели пятый, шестой и седьмой самолеты с составляющими С-400.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
8942128
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасность
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