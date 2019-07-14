Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пребывание Украины под влиянием США мешает проявлению украинской политики и влияет на суверенитет и независимость украинского государства, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.

По его словам, сложно говорить, что "новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон".