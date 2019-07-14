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РИА Новости

Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пребывание Украины под влиянием США мешает проявлению украинской политики и влияет на суверенитет и независимость украинского государства, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
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По его словам, сложно говорить, что "новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщал, что США оказывают активное влияние на выборы президента Украины, направляя огромные финансовые средства на спонсирование участвующих в организации голосования украинских НКО и достижение "нужных" Вашингтону результатов голосования.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Разрушительно влияет .Где США , там кровь ,разруха , голод. Украинцы забыли народную мудрость --Если твой друг США --ты пропал.
14 июля, 16:28
Юрий Иванов
1100000
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