Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пребывание Украины под влиянием США мешает проявлению украинской политики и влияет на суверенитет и независимость украинского государства, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
По его словам, сложно говорить, что "новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщал, что США оказывают активное влияние на выборы президента Украины, направляя огромные финансовые средства на спонсирование участвующих в организации голосования украинских НКО и достижение "нужных" Вашингтону результатов голосования.
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