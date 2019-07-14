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РИА Новости
Новое оружие России

Военный эксперт назвал самый актуальный для ВМФ тип кораблей

Вчера, 16:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Многоцелевые корабли, оснащенные новыми комплексами вооружений, станут в ближайшие годы самым актуальным для ВМФ типом кораблей, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"В первую очередь это фрегат "Адмирал флота Касатонов", оснащенный ударным комплексом вооружений, включающим крылатые ракеты "Калибр", а также корабли с зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", обеспечивающим эффективную систему ПВО как в одиночном плавании, так и при выполнении групповых задач", — сказал специалист.
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Он также отметил показанную во время военно-морского салона в Санкт-Петербурге версию зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия "Тор-МФ", которую уже через несколько лет будут устанавливать на новые российские корабли.
Кроме того, наиболее заметными на фоне остальных экспонатов эксперт назвал новые версии противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также новые торпеды, мины и противолодочный комплекс "Пакет-НК".
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Коротченко также отметил важность разработки новых авианосцев, но пока на первом плане, по его словам, остаются другие корабли.
"Авианосцы надо проектировать, отрабатывать какие-то конструктивные вещи. Но очевидно, что для ВМФ более актуальны многоцелевые фрегаты и многоцелевые подводные лодки, в том числе неатомные. Они более востребованы сегодня с точки зрения реальных возможностей страны и необходимости обеспечения обороноспособности", — добавил эксперт.
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Новое оружие РоссииИгорь КоротченкоБезопасность
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