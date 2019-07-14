В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту

ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.

"В соревновании могут принять участие люди всех возрастов, национальностей, люди с ограниченными возможностями. Работы в номинациях: лучшее стихотворение, лучший рассказ и лучший рисунок о космосе будут приниматься до 27 июля", - уточнили в центре.

Работы должны быть написаны на английском или арабском языках именно по случаю этого события. При этом объем рассказа не должен превышать одной тысячи слов, а стихотворение содержать не больше 20 строк.

Проживающие в Эмиратах люди могут прислать свои работы на почтовый ящик в Дубае, который имеет такой же номер, как и дата первого полета эмиратского космонавта - 250919. Участники из других стран мира также имеют возможность принять участие в этом конкурсе, направив свои работы на почтовый ящик competitions@mbrsc.ae. Отбор лучших работ вначале проведут сотрудники почты ОАЭ, а затем они будут направлены в космический центр для окончательного определения победителей, чьи творения полетят в космос вместе с первым эмиратским астронавтом.