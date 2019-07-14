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РИА Новости

Бойко спрогнозировал явку на выборы Рады

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что явка на выборах в Верховную раду будет ниже, чем на выборах президента Украины.

"Действительно, явка будет, по нашим оценкам, ниже, чем на президентских выборах. Выборы президента для людей более значимы. А второе - это (то), что происходят (выборы - ред.) в разгар летнего сезона. И очень много людей, особенно молодежи, будут в отпусках", - сказал Бойко в интервью в эфире телеканала "112 Украина".

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Он считает, что у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет много избирателей.
"Потому что люди хотят изменений, люди понимают, что надо менять старую власть, парламент, правительство. И очень многие хотят идти на выборы. Я надеюсь, что люди придут и сделают свое волеизъявление", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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