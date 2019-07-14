Бойко спрогнозировал явку на выборы Рады

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что явка на выборах в Верховную раду будет ниже, чем на выборах президента Украины.

"Действительно, явка будет, по нашим оценкам, ниже, чем на президентских выборах. Выборы президента для людей более значимы. А второе - это (то), что происходят (выборы - ред.) в разгар летнего сезона. И очень много людей, особенно молодежи, будут в отпусках", - сказал Бойко в интервью в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет много избирателей.

"Потому что люди хотят изменений, люди понимают, что надо менять старую власть, парламент, правительство. И очень многие хотят идти на выборы. Я надеюсь, что люди придут и сделают свое волеизъявление", - добавил он.