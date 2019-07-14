В Париже протестующие начали строить баррикады на Елисейских полях

ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Столкновения с полицией, начавшиеся в Париже вскоре после завершения военного парада по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, переместились в район Елисейских полей, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

В настоящее время протестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения, оставшиеся на тротуарах с утра. Группы полицейского спецназа предпринимают попытки раскидать конструкции.

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Столкновения с полицией происходят в разных местах на Елисейских полях, то и дело улицу затягивает дым от дымовых шашек, а ветер приносит слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV , который ссылается на данные полиции, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.

Полицейские и жандармы организовали повышенные меры безопасности еще на подходах к месту проведения парада. Они досматривали желающих посмотреть парад, изучая содержимое их сумок и рюкзаков, а также изымая у них заполненные ёмкости, в частности бутылки с водой.

Усиленные меры безопасности вызваны были и желанием представителей движения "жёлтых жилетов", в последнее время ослабивших активность, устроить очередную акцию. Ещё в преддверии парада в одной из зон, предусмотренных для зрителей, произошла потасовка с полицией. По информации французских СМИ сотрудники правоохранительных органов задержали трёх ключевых представителей движения, в числе которых идеолог "желтых жилетов" Эрик Друэ.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.