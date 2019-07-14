ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады.

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня. Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.