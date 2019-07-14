ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады.
Среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Как отмечается в карточке кандидата, он выдвигается в парламент от политической партии "Блок Дарта Вейдера". В ЦИК также указали, что он родился в Киеве, имеет высшее образование и является директором ООО "Темная сторона силы". Судимостей не имел.
© Фото : ЦИК УкраиныКандидат в депутаты Верховной рады Украины Вейдер Дарт Викторович
© Фото : ЦИК Украины
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Вейдер Дарт Викторович
На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня. Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.
Осенью 2014 года на внеочередных выборах в Раду зарегистрировались сразу шесть Дартов Вейдеров.