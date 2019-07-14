СМИ сообщили о возможном участии однопартийца Зеленского в смертельном ДТП

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. ДТП, в котором погибла женщина и еще четыре человека ранены, произошло в субботу на автодороге "Полтава-Диканька", сообщает полиция области. Источники издания ДТП, в котором погибла женщина и еще четыре человека ранены, произошло в субботу на автодороге "Полтава-Диканька", сообщает полиция области. Источники издания Страна.UA заявляют, что за рулем одного из авто был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.

В полиции сообщили, что на трассе произошло лобовое столкновение Toyota и ВАЗ.

"В Toyota находилось два человека (мужчина 1988 г. р. и женщина 1986 г. р.), а в автомобиле ВАЗ - три (мужчина 1978 г. р., женщина 1980 г. р. и 12-тилетняя девочка). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка ВАЗа", - информирует полиция.

Дочь погибшей сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель ВАЗ-21099. Получили телесные повреждения и два человека из автомобиля Toyota.

© Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской области Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019 © Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской области Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019

По предварительной информации, авария произошла из-за выезда машины Toyota на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, выясняется, кто на момент столкновения управлял Toyota.