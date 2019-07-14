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РИА Новости

СМИ сообщили о возможном участии однопартийца Зеленского в смертельном ДТП

Вчера, 15:25
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© Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской областиПоследствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
© Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской области
Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. ДТП, в котором погибла женщина и еще четыре человека ранены, произошло в субботу на автодороге "Полтава-Диканька", сообщает полиция области. Источники издания Страна.UA заявляют, что за рулем одного из авто был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
В полиции сообщили, что на трассе произошло лобовое столкновение Toyota и ВАЗ.
"В Toyota находилось два человека (мужчина 1988 г. р. и женщина 1986 г. р.), а в автомобиле ВАЗ - три (мужчина 1978 г. р., женщина 1980 г. р. и 12-тилетняя девочка). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка ВАЗа", - информирует полиция.
Дочь погибшей сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель ВАЗ-21099. Получили телесные повреждения и два человека из автомобиля Toyota.
© Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской областиПоследствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
© Фото : Национальная полиция Украины по Полтавской области
Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
По предварительной информации, авария произошла из-за выезда машины Toyota на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, выясняется, кто на момент столкновения управлял Toyota.
"Toyota мчалась по встречной полосе и врезалась в ВАЗ. "Стране" из собственных источников стало известно, что за рулем Toyota был руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков. Также в машине находилась журналистка Елена Кузина", - сообщает издание.
Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, Украина. 23 июня 2019
23 июня, 13:19
В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль
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