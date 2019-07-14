В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в профиле Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
"Опасные находки на территории заповедника", — отмечается в описании фото грузовика марки ЗиЛ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне зеленого коридора для туристов. Также в документе содержится положение об отмене запрета на фото- и видеосъемку. Зеленский заявил, что зона отчуждения может превратиться в "одну из точек роста новой Украины".