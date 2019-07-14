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РИА Новости

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в профиле Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
"Опасные находки на территории заповедника", — отмечается в описании фото грузовика марки ЗиЛ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне зеленого коридора для туристов. Также в документе содержится положение об отмене запрета на фото- и видеосъемку. Зеленский заявил, что зона отчуждения может превратиться в "одну из точек роста новой Украины".
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Популярные комментарии
Да, там находится целая ЯДЕРНАЯ энергостанция. Странно, что они ее до сих пор не заметили после 1986 года. Наверно, Нуланд кроме печенек привезла им случайно дозиметр...так некстати. А так-то молодец Зе. Там нужно как можно больше демократических туристов, особенно из богоизбранных американцев пропустить, через этот турмаршрут. :(((
14 июля, 16:06
ПАПров Агиценович Зак
590004
запчасти с этого опасного объекта уже где то колесят.
14 июля, 16:35
ВИВасилий И
1150001
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