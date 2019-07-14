Итальянский премьер объяснил приглашение Савоини на ужин с Путиным

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил присутствие фигуранта расследования о якобы имевшем место российском финансировании партии "Лига" Джанлуки Савоини на ужине в честь президента России Владимира Путина 4 июля в Риме.

Скандал вокруг якобы имевшего место финансировании Россией одной из двух правящих в Италии партий, которую возглавляет вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, получил новый виток после публикации в минувшую среду расшифровки беседы главы ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини в ходе встречи с некими россиянами в Москве в октябре прошлого года. Вслед за обсуждением якобы имевших места переговоров о поставках российской нефти, доходы от которых должна была получить "Лига", итальянские СМИ опубликовали несколько фотографий, на которых вместе присутствуют Сальвини и Савоини. На одном из снимков Савоини запечатлен на торжественном ужине, который Конте 4 июля дал в честь президента Путина во время его официального визита в Италию.

"В ведомство премьера продолжают поступать запросы относительно присутствия господина Савоини на ужине, который прошел в Риме на вилле Мадама 4 июля в честь президента Путина. Как уже сообщалось, председатель Совета министра с Савоини лично не знаком. Ужин был дан от имени премьера Конте, приглашение на него было распространено в том числе на всех участников итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ, который состоялся в тот же день в МИД Италии", – заявил правительственный дворец Киджи.

В сообщении канцелярии итальянского премьера отмечается, что приглашение Савоини на форум было запрошено Клаудио Д"Амико, который является советником по международной стратегической деятельности вице-премьера Сальвини. Через свою канцелярию Сальвини объяснил приглашение Савоини на ужин тем, что тот возглавляет ассоциацию "Ломбардия-Россия".

"Присутствие Савоини в ужине стало автоматическим последствием его участия в форуме", - говорится в документе.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Сальвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.

В среду американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка этих переговоров: собеседники обсуждали поставки российской нефти, доходы от которых в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". В четверг стало известно, что Савоини проходит по следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". По информации ряда итальянских СМИ, миланская прокуратура рассматривает возможность обратиться в компетентные российские органы по этому вопросу.

В субботу римская газета la Repubblica поместила письмо адвоката Джанлуки Меранды, в котором тот сообщил, что принимал участие в указанной встрече в Москве, но подчеркнул, что никаких соглашений по данному делу достигнуто не было.

Сальвини категорически опроверг утверждения о якобы имевшем место финансировании "Лиги" со стороны России. Отвечая на вопрос о том, что делал Савоини в октябре в Москве во время визита туда главы итальянского МВД, Сальвини указал, что "Савоини не был среди приглашенных со стороны МВД".