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РИА Новости

Итальянский премьер объяснил приглашение Савоини на ужин с Путиным

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Италию
Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил присутствие фигуранта расследования о якобы имевшем место российском финансировании партии "Лига" Джанлуки Савоини на ужине в честь президента России Владимира Путина 4 июля в Риме.
Скандал вокруг якобы имевшего место финансировании Россией одной из двух правящих в Италии партий, которую возглавляет вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, получил новый виток после публикации в минувшую среду расшифровки беседы главы ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини в ходе встречи с некими россиянами в Москве в октябре прошлого года. Вслед за обсуждением якобы имевших места переговоров о поставках российской нефти, доходы от которых должна была получить "Лига", итальянские СМИ опубликовали несколько фотографий, на которых вместе присутствуют Сальвини и Савоини. На одном из снимков Савоини запечатлен на торжественном ужине, который Конте 4 июля дал в честь президента Путина во время его официального визита в Италию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июля, 12:17
В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"
"В ведомство премьера продолжают поступать запросы относительно присутствия господина Савоини на ужине, который прошел в Риме на вилле Мадама 4 июля в честь президента Путина. Как уже сообщалось, председатель Совета министра с Савоини лично не знаком. Ужин был дан от имени премьера Конте, приглашение на него было распространено в том числе на всех участников итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ, который состоялся в тот же день в МИД Италии", – заявил правительственный дворец Киджи.
В сообщении канцелярии итальянского премьера отмечается, что приглашение Савоини на форум было запрошено Клаудио Д"Амико, который является советником по международной стратегической деятельности вице-премьера Сальвини. Через свою канцелярию Сальвини объяснил приглашение Савоини на ужин тем, что тот возглавляет ассоциацию "Ломбардия-Россия".
"Присутствие Савоини в ужине стало автоматическим последствием его участия в форуме", - говорится в документе.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018
4 июля, 05:03
Межгосударственные отношения России и Италии
История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Сальвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.
В среду американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка этих переговоров: собеседники обсуждали поставки российской нефти, доходы от которых в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". В четверг стало известно, что Савоини проходит по следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". По информации ряда итальянских СМИ, миланская прокуратура рассматривает возможность обратиться в компетентные российские органы по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
5 июля, 10:28
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
В субботу римская газета la Repubblica поместила письмо адвоката Джанлуки Меранды, в котором тот сообщил, что принимал участие в указанной встрече в Москве, но подчеркнул, что никаких соглашений по данному делу достигнуто не было.
Сальвини категорически опроверг утверждения о якобы имевшем место финансировании "Лиги" со стороны России. Отвечая на вопрос о том, что делал Савоини в октябре в Москве во время визита туда главы итальянского МВД, Сальвини указал, что "Савоини не был среди приглашенных со стороны МВД".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" партии "Лига", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.
Владимир Путин в Италии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

Перед началом церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Фьюмичино города Рима
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рим
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После этого делегация проследовала в библиотеку.

Президент РФ Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин во время беседы в Апостольском дворце в Ватикане
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Беседа продолжалась около часа.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почетный караул у Квиринальского дворца.

Почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в Риме
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2021001
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниВладимир ПутинИталияВ мире
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